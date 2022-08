1.144 keer geen énkele oplossing: ongezien aantal Vlaamse kinderen en jongeren in crisis krijgen geen hulp

Het West-Vlaamse crisismeldpunt trekt aan de alarmbel. De hulpverleners zijn er het laatste redmiddel wanneer ouders niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, maar moeten nu dagelijks kinderen en jongeren weigeren wegens “volzet”. En cijfers tonen aan dat dit probleem zich niet tot West-Vlaanderen beperkt. In Vlaanderen konden dit jaar al 1.144 minderjarigen geen noodhulp krijgen. Zij keerden noodgedwongen terug naar het onveilige gezin, zochten onderdak bij vrijwilligers, of overnachtten in het ziekenhuis of de cel.