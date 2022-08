Hevig onweer in Frankrijk: metro’s Parijs ondergelopen, waarschuwing voor tornado’s in zuiden

In de Franse hoofdstad Parijs en Ile-de-France is het openbaar vervoer dinsdagavond verstoord door een “zeer intens” onweer. In het zuiden van Frankrijk werd dan weer gewaarschuwd dat het hevige onweer daar zelfs gepaard kon gaan met tornado’s.

Volgens gegevens van weerdienst Météo France was om 19 uur aan het meetstation van het park Montsouris in het zuiden van Parijs meer dan 40 millimeter regen gevallen in een bestek van 90 minuten. Dat is ongeveer “70 procent van wat er normaliter in één maand valt”, zo onderstreepte een woordvoerder van de weerdienst. Sommige weerberichten hadden het over 46 millimeter in een uur in Parijs. Het weerstation aan de Eiffeltoren registreerde bovendien windstoten tot 104 km/u.

Even na 18 uur moesten minstens zeven metrostations in de Franse hoofdstad gesloten worden als gevolg van de hevige regenval die via de trappen naar de perrons stroomde. Dat leidde tot storingen op verscheidene metroverbindingen. Ook het treinverkeer in de regio was verstoord. Dinsdagavond laat was de situatie grotendeels genormaliseerd.

Er werden op sociale media ook beelden gedeeld van ondergelopen straten. De brandweer van Parijs stelde echter gerust: “Afgezien van enkele ondergelopen kelders, waren er geen bijzondere interventies naar aanleiding van de stormen”, klonk het dinsdagavond laat.

(Lees verder onder de tweets)

Zuiden van Frankrijk

Météo France stuurde dinsdag ook waarschuwingen uit voor mogelijk zwaar onweer elders in het land. In het hele land gold code geel. Vanaf dinsdagavond gold code oranje in zeven departementen in het zuiden van Frankrijk: Aveyron, Tarn, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse en Var. ’s Avonds en ’s nachts werden hevige onweersbuien verwacht, met sterke “elektrische activiteit”, zware hagelbuien, intense regen, mogelijke overstromingen en zeer sterke wind. Er konden zelfs wervelwinden, waterhozen of tornado’s voorkomen, werd gewaarschuwd. Het stormweer zou tot woensdagavond duren. Inwoners werd afgeraden zich te verplaatsen, in de buurt van waterlopen te komen of te schuilen onder bomen.

Météo-France meldde dinsdagavond rond 22 uur dat een “zeer stormachtige cel” arriveerde bij Montpellier, in het departement Hérault, met sterke windvlagen en soms hagel. Na middernacht klonk het dat de storm bleef hangen boven Montpellier, dat al 75 milliliter regen kreeg te verwerken. Een nieuwe onweersgolf bewoog zich toen ook met hagel en windvlagen van ruim 100 km/u over het zuidwesten van Frankrijk.

Rond middernacht was nog geen schade gemeld. De brandweer in Hérault liet weten dat er ondanks de hevige regen geen overstromingen waren, maar dat ze gemobiliseerd bleven voor de nacht. In Gard werd aanbevolen dat campings hun gasten preventief evacueerden. De brandweer stond er met extra manschappen paraat. Een herdenkingsceremonie die woensdag gepland stond in het departement Var, waarbij president Emmanuel Macron aanwezig zou zijn, werd uitgesteld, omdat er sterke windstoten en draaikolken mogelijk waren.

Rond 3 uur woensdagnacht meldde Météo France dat nog in vijf departementen code oranje gold: Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var en Vaucluse. In dat laatste departement moest alleen nog gevreesd worden voor onweer, in de andere werd ook nog gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen.

