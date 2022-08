Voormalig Anderlecht-coach René Weiler: “Young Boys Bern is enige Zwitserse ploeg die paars-wit kan afschrikken”

René Weiler (48) is net ontslagen als coach bij het Japanse Kawashima Antlers. De Zwitserse ex-coach van RSCA kan het duel tussen YB Bern en Anderlecht dus even onder de loep nemen.

“Het voetbal in België is groter dan dat in Zwitserland. Anderlecht blijft ondanks moeilijke jaren een topclub, maar toch is Young Boys Bern het enige team dat hen schrik kan aanjagen. Bern is thuis extra bevoordeeld omdat het op kunstgras speelt en omdat het fanatieke publiek achter de ploeg gaat staan. Normaal is spits Jean-Pierre Nsamé de ster van het team, maar hij was beter vóór zijn ernstige knieblessure. Nu vormt Young Boys vooral een stevige ploeg zonder echte sterren. Ze verloren dit seizoen nog geen enkele keer. Het wordt een heel uitdagende match voor Anderlecht.”

Weiler zelf komt niet kijken. Hij verwerkt nog zijn ontslag in Japan, dat er kwam ook al stond Kawashima Antlers in de top 3 van de J-League. Vijf matchen zonder winst werden hem fataal. “De resultaten waren niet het grote probleem. In Japan heerst een heel andere cultuur, die heel interessant is, maar soms botst met onze Westerse principes. Bovendien verkocht de club ook zijn beste spelers zonder die echt te vervangen. We zien nu wel wat de toekomst brengt.”