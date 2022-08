Negen personen geblokkeerd in illegale Colombiaanse mijn na rotsverschuiving

In een illegale steenkoolmijn in de Colombiaanse stad Lenguazaque zitten negen mensen vast na een rotsverschuiving. Dat meldt het staatsagentschap voor mijnbouw ANM woensdag.

“Om 17.30 uur (00.30 uur Belgische tijd) was er contact met de mijnwerkers. De negen arbeiders zijn nog in leven, een van hen is gewond. Zij worden van lucht voorzien en krijgen reeds medische hulp”, aldus de ANM in een verklaring.

De rotslawine vond woensdagochtend plaats en reddingswerkers zijn sindsdien bezig om de negen mijnwerkers te redden. “We bekijken de mogelijkheid om een tunnel te boren vanuit een andere mijn om zo toegang te krijgen”, aldus de ANM nog.

In Colombia, de op drie na grootste economie van Latijns-Amerika, zijn in 2021 nog 148 mensen omgekomen bij ongevallen in de mijnbouw.