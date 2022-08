In september 2013 werd in rendez-voushotel Casa-Blanca in Eksel een 41-jarige Lommelaar dood aangetroffen. — © Dick Demey

Hechtel-Eksel/Lommel

Negen jaar nadat D.P. (41) dood werd aangetroffen in het rendez-voushotel Casa-Blanca in het Limburgse Eksel, lijkt er een definitieve doorbraak in het onderzoek. De verdachte die vlak na de feiten werd aangehouden en vrijgelaten, is opnieuw in het vizier van het gerecht gekomen.