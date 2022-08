Vier gemaskerde mannen dringen woning binnen en takelen bewoner (22) en vriend toe met matrak

De feiten gebeurden woensdagavond even voor 22 uur in de Smallestraat in Houthulst. Opvallend: dat is een straat die vlak bij de Ooststraat ligt, waar twee broers van 23 en 25 jaar vorige week woensdagavond hun vader neerstaken met een groot mes. De recente feiten hebben daar echter niets mee te maken. Het gaat nu om een uit de hand gelopen diefstal met geweld tussen verschillende jongemannen. Mogelijk gaat het om een ripdeal, en wellicht zeker om feiten in het drugsmilieu.

Bivakmutsen in woning

Wat er zich precies afspeelde in de woning in de kleine Smallestraat, een zijstraat van de Terreststraat, wordt nog onderzocht door de politie Polder. De politie kan voorlopig geen commentaar kwijt. Wat vaststaat: vier mannen die bivakmutsen droegen drongen de woning binnen. Dat ging gemakkelijk want de voordeur stond open. Eenmaal binnen kreeg de 22-jarige bewoner K.H. rake klappen, vermoedelijk met een matrak of wapenstok. Ook zijn 22-jarige vriend deelde in de klappen. De mannen zouden ook bedreigd zijn met een vuurwapen en getuigen verklaarden dat ze twee schoten hoorden. Of het om een echt vuurwapen ging of loodjesgeweer is niet duidelijk. Het wapen werd niet teruggevonden. Na de feiten vluchtte het viertal weg en belde de man de hulpdiensten. Een ziekenwagen snelde ter plaatse en diende beide slachtoffers de eerste zorgen toe. Ze raakten beiden gewond.

Drie mannen opgepakt na klopjacht

Na de vaststellingen ter plaatse startte de politie onmiddellijk een grote klopjacht op de verdachten. Verschillende politiewagens zwermden uit om hen te vinden. De verdachten verschuilden zich in tuinen, in een bos en op het kerkhof maar de politie bleef hen op de hielen zitten. Dat resulteerde want drie mannen konden op drie plaatsen in de omgeving worden opgepakt. Een vierde is nog spoorloos. Een van hen nog in de buurt van de feiten, de andere waren al gevlucht tot op de Markt. Bij minstens een van hen werden ook wapens gevonden. Het ging om een mes en een ketting met handboeien. Nog in de buurt werden ook bivakmutsen en handschoenen gevonden. De drie mannen werd gearresteerd. Het gaat om twee twintigers uit Houthulst, en een twintiger die elders woont. De drie brachten de nacht in de cel door en worden vandaag verder verhoord.

Jelle Houwen