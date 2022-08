Hoe haalbaar zijn de Europese tegenstanders van Antwerp, Anderlecht en Gent? Basaksehir sinds maart ongeslagen, Young Boys slikt amper tegengoals

Een belangrijke avond voor het Belgische voetbal donderdagavond. Gent, Antwerp en Anderlecht strijden om een plekje in de groepsfase van de Europa League en de Conference League. De tegenstanders: Omonia Nicosia, Basaksehir FK en Young Boys Bern. Hoe sterk zijn die ploegen en verkeren ze in vorm? Een overzicht.

Omonia Nicosia: de meest haalbare van de drie?

Op papier is Omonia Nicosia, de tegenstander van Gent in de laatste voorronde van de Europa League, de meest haalbare van de drie tegenstanders van de Belgische ploegen donderdagavond. De Cypriotische landskampioen speelde dit seizoen nog maar één officiële wedstrijd: de Super Cup tegen Apollon Limassol werd met 2-0 verloren.

In de selectie van Omonia herkennen we slechts één naam: die van Roman Bezus. De Oekraïener kon bij Gent een nieuw contract tekenen, maar verkoos een buitenlands avontuur omdat hij meer speelminuten wilde verzamelen. De voltallige selectie van de Cyprioten is volgens Transfermarkt.be 14,25 miljoen euro waard, die van Gent 63,23 miljoen.

Ook qua Europese ervaring heeft Gent een serieuze voorsprong: de Buffalo’s staan 59ste op de clubcoëfficiëntenlijst, de Cyprioten staan pas 168ste. Toch zijn ze bij Gent op hun hoede: Omonia won vorig seizoen de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa Leauge met 4-2 tegen Antwerp, maar werd toch nog uitgeschakeld na een 2-0-verlies en penalty’s op de Bosuil.

Basaksehir FK: niet meer verloren sinds maart

Op zich moet de nummer vier van de Turkse competitie wel te kloppen zijn door een Belgische topclub als Antwerp, maar Basaksehir klop je niet zomaar. De Turken zijn al sinds 19 maart ongeslagen, ondertussen toch al 14 officiële wedstrijden na elkaar. In de tweede voorronde van deze Conference League had Basaksehir het wel verrassend lastig tegen het Israëlische Maccabi Netanya (1-1 en 0-1), maar in de derde voorronde tegen het IJslandse Breiðablik Kópavogur ging het een pak vlotter (1-3 en 3-0).

In de selectie herkennen we toch heel wat namen. Van oude bekenden Lucas Biglia en Stefano Okaka (ex-Anderlecht) en Ahmed Touba (ex-Club Brugge), maar ook van sterspeler Mesut Özil, die deze zomer overkwam van Fenerbahce. In totaal is de selectie van de Turken 40,28 miljoen euro waard, terwijl die van Antwerp 69,10 miljoen euro waard is. Antwerp zal op de afspraak moeten zijn, maar een onhaalbare kaart is dit Basaksehir niet.

De Europese coëfficiënt, die berekend wordt over de afgelopen vijf seizoenen, ligt uiteraard wel een pak hoger bij Basaksehir dan bij Antwerp. De Turken speelden in 2020-2021 nog Champions League en staan op plaats 65 op de Europese clubranking. Antwerp staat op plaats 108, maar is zoals u weet wel aan een opmars bezig.

Young Boys Bern: één tegendoelpunt in negen wedstrijden dit seizoen

Ook voor de laatste nederlaag van Young Boys, tegenstander van Anderlecht donderdagavond, moeten we al terug naar vorig seizoen (7 mei). De Zwitsers werden pas derde in de competitie vorig jaar, maar staan nu na vijf speeldagen wel ongeslagen aan de leiding. Ook in de tweede en derde voorronde van de Conference League beging Young Boys nog geen misstap. Meer zelfs: in negen officiële wedstrijden dit seizoen slikten ze amper één tegendoelpunt, dat was in de competitietopper tegen Grasshoppers Zürich (1-1).

Volgens René Weiler (ex-RSCA-coach) is Young Boys “de enige ploeg in Zwitserland die Anderlecht kan afschrikken”. Grote namen herkennen we niet in de selectie van de Zwitsers, maar er zit wel talent met een totale marktwaarde van 65,10 miljoen euro. De selectie van paars-wit is op papier toch nog iets meer waard: 88,60 miljoen euro.

Young Boys is een vaste waarde in Europa: de laatste vijf seizoenen haalden ze telkens minstens de groepsfase van een Europese competitie, waardoor ze op de coëfficiëntenlijst op een 46ste plaats staan. Vorig seizoen speelden ze zelfs nog Champions League. Anderlecht presteerde de laatste vijf seizoenen zo goed als niets in Europa, waardoor ze wegzakten naar plaats 121 op de Europese coëfficiëntenlijst.

Opvallend: Young Boys speelt zijn thuiswedstrijden op kunstgras en werkt er ook altijd de trainingen af. Een nadeel voor Anderlecht? In Sint-Truiden bleek paars-wit alvast geen problemen te hebben met het synthetische veld, al is de tegenstander donderdagavond wel van een ander kaliber.