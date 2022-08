Energieprijzen swingen verder de pan uit, maar wat als je contract afloopt? Zijn er nog vaste contracten en is dat een goed idee?

Nog nooit betaalden we zoveel voor gas en elektriciteit als vandaag. Wie momenteel een nieuw energiecontract moet sluiten, mag zich dus aan recordprijzen verwachten. Of dat binnenkort ook nog zo is? “We hebben helaas geen glazen bol”, klinkt het unaniem. Moet je dan toch voor een vast contract kiezen? Zijn die er überhaupt nog? Of is een variabel contract een beter idee?