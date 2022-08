Netflix gaat wellicht geen downloads toestaan bij nieuw abonnement met advertenties

Gebruikers die zich volgend jaar bij streamingdienst Netflix abonneren op het nieuwe, goedkopere abonnement met advertenties, zullen wellicht geen films en series op hun telefoons of tablets kunnen downloaden. Dat blijkt uit software gevonden in de appversie voor de iPhone, zo schrijft persbureau Bloomberg. Bij de huidige abonnementen die Netflix aanbiedt, is die optie wel telkens inbegrepen. De streamingdienst biedt voorlopig geen commentaar.

Momenteel kunnen alle abonnees van Netflix films en series downloaden op hun telefoon of tablet, om te bekijken op plekken zonder internet, zoals de trein of het vliegtuig. Steve Moser, een software-ontwikkelaar, ontdekte berichten in de app die erop wijzen dat Netflix de downloadoptie niet zal aanbieden in het nieuwe abonnement, en meldde dat aan Bloomberg.

Hoewel Netflix jarenlang wegbleef van advertenties, is de streamingdienst van plan om volgend jaar een goedkoper abonnement aan te bieden met reclames. De nieuwe optie zal niet alle content van de streamingdienst bevatten. De abonnees zullen de advertenties niet kunnen overslaan, wat gebruikelijk is in de streamingwereld. Door aan het goedkopere abonnement beperkingen te verbinden, hoopt het bedrijf wellicht om gebruikers te overtuigen toch de duurdere abonnementen te kiezen.

Het nieuwe abonnement moet opnieuw meer gebruikers trekken, nadat de streamingdienst in de eerste twee kwartalen dit jaar al meer dan een miljoen abonnees verloor, voor het eerst in tien jaar tijd. Het bedrijf worstelt met de concurrentie van andere streamingdiensten, zoals Disney+, HBO Max en Amazon Prime. Netflix is niet de enige die zich richt op een abonnement met advertenties. Hulu en HBO Max bieden die al aan, en ook Disney+ werkt aan een goedkoper abonnement met reclames.