Drie Amerikaanse apotheekketens veroordeeld tot miljoenenboete voor opioïdencrisis

Walmart, Walgreens en CVS pharmacies zijn woensdag door een rechter in de noordelijke Amerikaanse staat Ohio veroordeeld tot het betalen van 650,6 miljoen dollar aan twee lokale overheden voor hun rol in de opioïdencrisis.

“Een federale rechter heeft de drie bedrijven bevolen om in totaal 650,6 miljoen dollar te betalen aan counties Lake en Trumbull in Ohio”, aldus het advocatenkantoor dat de twee counties nabij Cleveland verdedigde in een verklaring. Met het geld zullen de komende vijftien jaar educatie- en preventieprogramma’s worden gefinancierd en agentschappen en organisaties worden vergoed voor de kosten die zij hebben gemaakt om de crisis aan te pakken.

De advocaten hadden de jury ervan overtuigd dat de massale aanwezigheid van opioïden een openbare overlast vormde en dat de apotheken daaraan hadden bijgedragen door jarenlang waarschuwingen over verdachte voorschriften te negeren.

De drie ketens zeggen van plan te zijn in beroep te gaan.

Miljoenen pillen

Het is voor het eerst dat de verdelers van geneesmiddelen aansprakelijk gesteld worden voor de gezondheidscrisis die de voorbije twintig jaar in de VS tot meer dan 500.000 overdosissen heeft geleid. Eerder werden wel al producenten van geneesmiddelen veroordeeld.

Talloze Amerikanen zijn verslaafd aan de morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Sinds 1999 zou overmatig gebruik van de middelen al honderdduizenden mensen in de VS het leven hebben gekost. Alleen al in Trumbull County werden tussen 2012 en 2016 zo’n 80 miljoen pijnstillers verstrekt. Dat staat gelijk aan 400 pillen per inwoner. In Lake County werden in die periode zo’n 61 miljoen pillen uitgedeeld.