Politie zoekt vermiste Isabelle (45) uit Mol

De politie Balen-Dessel-Mol heeft een opsporingsbericht verspreid voor Isabelle Barbier uit Mol. De 45-jarige vrouw is sinds dinsdag vermist.

Op dinsdag 16 augustus 2022 omstreeks 19 uur werd de 45-jarige Isabelle Barbier voor het laatst gezien in Mol in het gehucht Ginderbuiten. Ze verplaatst zich vermoedelijk met haar wagen, een witte Opel Corsa met een zwart dak en nummerplaat 1-UCC-344. Isabelle is mager en ongeveer 1m58 lang. Ze heeft lang donker haar. Ze heeft medische zorgen nodig.

Hebt u meer informatie? Laat het de politie weten via dit tipformulier of het gratis nummer 0800/30 300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2 554 44 88 te gebruiken.