Officieel: Zulte Waregem laat assistkoning Jean-Luc Dompé naar Hamburg vertrekken

De transfer van Jean-Luc Dompé (27) van Zulte Waregem naar Hamburger SV is rond. Dat hebben de clubs donderdagmiddag bekendgemaakt. De Franse vleugelaanvaller tekende een contract van drie seizoenen in Duitsland.

In de winter van 2020 maakte Dompé de overstap van AA Gent naar Essevee. In 2,5 seizoenen kwam de kwieke winger aan acht doelpunten en 21 assists.

“Dit is een mooie stap in mijn carrière en daarvoor heb ik heel wat te danken aan Essevee”, vertelt de Fransman in een officiële mededeling van Zulte Waregem. “Ik wil dan ook de fans, de club en vooral mijn ploeggenoten bedanken voor deze fantastische periode bij Essevee.”

Dompé moet Hamburg, dat in 2018 uit de Bundesliga degradeerde, terug naar het hoogste niveau in Duitsland leiden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen