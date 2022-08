National Geographic biedt unieke kijk op België vanuit de lucht

België wordt binnenkort op een bijzondere manier in de kijker gezet: National Geographic heeft beelden gemaakt van ons land vanuit de lucht. Die worden op 12 september uitgezonden in het nieuwe seizoen van de reeks ‘Europe from Above’, zo kondigt de zender aan.

Volgens National Geographic gaat het om “een adembenemende reis” door België. Er wordt gebruikgemaakt van geavanceerde dronetechnologie, waarbij gedurende een jaar beelden op verschillende locaties en tijdens verschillende seizoenen werden genomen. “De luchtbeelden geven een uniek inzicht hoe traditie, techniek en natuurwonderen het continent hebben gevormd”, klinkt het.

Voor ons land werden onder meer glazenwassers aan het Brusselse Atomium gefilmd, net als de garnaalvissers in Oostduinkerke, de hopoogst in Poperinge, het Lichtfestival in Gent en de abdij van Villers-la-Ville. “Er komen nog veel meer bijzondere plekken aan bod, waardoor het zowel voor buitenlanders als voor Belgen zelf een indrukwekkende en verrassende aflevering is geworden”, belooft National Geographic.

Na België op 12 september, komen in dezelfde reeks nog Denemarken, Servië, Schotland, Bulgarije en Roemenië aan bod. Er volgt ook nog een kerstspecial.