Belg (42) krijgt twaalf jaar cel voor zuuraanval op Duitse manager

Een 42-jarige Belg is donderdag in het Duitse Wuppertal veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel. Samen met een andere persoon viel de Belg op 4 maart 2018 de destijds 51-jarige Bernhard Günther aan bij de woning van de man in Haan, bij Düsseldorf. Daarbij gooiden ze sterk geconcentreerd zwavelzuur over de man.

Günther was destijds financieel directeur van Innogy, dat intussen is overgenomen door Eon. Hij heeft het bedrijf ondertussen al verlaten. In een interview had Günther gezegd ervan overtuigd te zijn dat het motief “professioneel” was.

De 42-jarige Belg werd op 14 december 2021 in de Belgische provincie Luxemburg opgepakt, na een Europees arrestatiebevel. De man werd daarna aan Duitsland uitgeleverd.

Uit onderzoek bleek dat zijn DNA overeenstemde met het DNA dat op de plaats van de misdaad was gevonden. Toch bleef de Belg tot het laatste moment zijn onschuld volhouden.

Het onderzoek tegen een tweede verdachte is stopgezet. De man werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, hoewel Günther getuigde dat hij hem herkende.

Vandaag is Günther financieel directeur van het Finse energiebedrijf Fortum, dat meer dan 19.000 mensen in dienst heeft. Hij heeft verschillende operaties ondergaan. Oogleden en delen van zijn gezichtshuid moesten worden getransplanteerd. Er staan hem nog verschillende andere operaties te wachten.

Het vonnis betekent hopelijk niet het einde van het onderzoek, zo zei Günther in de rechtszaal. Hij hoopt dat de tussenpersonen en de opdrachtgever van het misdrijf ook worden ontmaskerd.