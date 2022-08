Rook van Russische bosbranden bedekt hoofdstad Moskou

Een lichte smog en een verbrande geur teisteren de Russische hoofdstad Moskou te midden van een hittegolf, als gevolg van zware bosbranden in Rjazan, een naburige regio van de stad. Volgens het Russisch ministerie van Noodsituaties zijn 470 brandweerlui ingezet om de branden te blussen in de regio, die 250 kilometer ten zuidoosten van Moskou ligt.

Volgens de ngo Greenpeace, die ter plaatse is, troffen de bosbranden al meer dan 3.300 hectare grond. Op de berichtendienst Telegram sprak interim-gouverneur van de regio Pavel Malkov woensdagavond over “minstens 800 hectare” die in vlammen zijn opgegaan. Donderdagochtend bevestigde hij dat er nog steeds drie branden woeden op een oppervlakte van 181 hectare, vooral in het natuurreservaat Oka en het nationaal park Mesjtsjorski, twee moerassige gebieden.

“Er is een grote kans dat mensen de brand hebben aangestoken. De aanhoudende warmte en droogte creëren gunstige omstandigheden voor de verspreiding van het vuur”, aldus Greenpeace. Daarbovenop is er sprake van een sterke wind. De ngo wijst erop dat de bosbranden een zone raken die in 2010 al eens getroffen werd door zware bosbranden, waarvan de rook dagenlang Moskou had bedekt, met de gevolgen vandien voor de gezondheid van de inwoners van de Russische hoofdstad.

Als gevolg van de klimaatverandering wordt Rusland de laatste jaren door zware bosbranden getroffen, vooral in Siberië en in het Russische Verre Oosten, twee grote en moeilijk toegankelijke gebieden.

