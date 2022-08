Jongerenafdelingen van Vivaldi-partijen hekelen deelname Jong N-VA aan rechts-conservatieve zomercampus in Polen

De politieke jongerenorganisaties van Vooruit, Groen, Open VLD en CD&V - die zich de ‘Vivaldi pojo’s’ noemen - tillen zwaar aan de aanwezigheid van Jong N-VA, samen met Vlaams Belang Jongeren, op een zomercampus voor jonge politici van de rechts-conservatieve denktank New Direction in Polen.

De Standaard meldt donderdag dat Jong N-VA en Vlaams Belang Jongeren deelnamen aan de zomercampus voor jonge politici over ‘Vrijheid en Soevereiniteit’ naar aanleiding van de “Russische agressie tegen Oekraïne” en de rol van het westen. Organisator was de rechts-conservatieve denktank New Direction, in 2009 opgericht door Margaret Thatcher en nu geleid door het Poolse Europarlementslid Tomasz Poreba van de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS.

Volgens Jong N-VA-voorzitter Jeroen Bergers was de delegatie uitgenodigd door de EYC, de koepel van Europese conservatieve politieke jongerenorganisaties. Hij neemt in De Standaard afstand van de aanwezigheid van de Vlaams Belang Jongeren. Maar hun voorzitter Filip Brusselmans kan zwart op wit aantonen dat ze expliciet uitgenodigd werden door de Poolse PiS-jongeren. Ook jongeren van de Europese uiterst rechtse fractie Identiteit en Democratie - met Rassemblement National, Lega en AfD - waren uitgenodigd.

Vivaldi-jongeren “geschokt”

De politieke jongerenorganisaties van Vooruit, Groen, Open VLD en CD&V reageren geschokt en willen samen een dam vormen tegen extreemrechts, stellen ze in een mededeling. “Onze liberale democratie is nooit verworven”, stelt Philippe Nys van Jong VLD. “Triest te moeten vaststellen dat verschillende Vlaamse jongerenpartijen internationaal verbroederen met partijen die onze rechten en vrijheden willen uithollen. Samenwerking met extreemrechts is voor jongliberalen uitgesloten en we roepen alle Vlaamse jongerenpartijen op om hier duidelijk stelling over in te nemen.”

Jordy Sabels en Paola Travella, co-voorzitters van Jong Groen, treden hem hierin bij: “Net zoals we ons vanaf het begin hebben verzet tegen het neonazistische evenement Frontnacht in Ieper, verzetten we ons ook nu tegen deze verbroedering en normalisatie van haat”. Ook Kevin Maas, voorzitter van Jong CD&V reageert verbolgen: “Dit past niet bij een democratische jongerenpartij.”

De toenemende normalisering van extreemrechts baart ook voorzitter Oskar Seuntjens van Jongsocialisten, zorgen: “Eerst kiest Jong N-VA een voorzitter die eerder lid was van de racistische organisatie Schild & Vrienden, en nu bakken ze zoete broodjes met politieke partijen die mensenrechten willen uithollen. Als we onze democratie willen beschermen, moeten we deze verontrustende tendens actief bestrijden”.