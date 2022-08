Officieel: Racing Genk laat sterkhouder Jhon Lucumi voor 8 miljoen euro naar Bologna vertrekken

De transfer van Jhon Lucumi van Racing Genk naar Bologna is rond. Dat heeft de Italiaanse club donderdagmiddag bekendgemaakt. De Limburgers ontvangen 8 miljoen euro voor de Colombiaanse verdediger, die in zijn laatste contractjaar zat. Bij een eventuele doorverkoop krijgt Genk nog eens 20 procent op de volledige transfersom.

Lucumi kwam in de zomer van 2018 van het Colombiaanse Deportivo Cali naar Racing Genk. De Limburgers betaalden toen zo’n 2,5 miljoen voor de centrale verdediger. In zijn eerste seizoen werd Lucumi meteen landskampioen met Genk, in 2021 won hij de beker met de Limburgse topclub. In totaal speelde Lucumi 137 officiële wedstrijden voor Genk. Hij scoorde daarin drie doelpunten.

Bij Bologna moet de linksvoetige Lucumi de opvolger worden van Rode Duivel Arthur Theate, die eerder deze zomer voor bijna 20 miljoen euro naar Stade Rennes trok.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen