Scherpenheuvel, waar zelfs splinters mirakels kunnen verrichten en een klein beeldje jaarlijks een miljoen mensen lokt

Het is feest in Scherpenheuvel. Komende week is het 150 jaar geleden dat de paus een kroon bestelde voor het Mariabeeld aldaar. Vier pausen later – exact 100 jaar geleden – werd de bedevaartkerk verheven tot basiliek. Nog altijd komen elk jaar tot een miljoen mensen een kaars branden bij Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel. En zeggen dat het begon met een oude eikenboom, een verlamde herder en een geut zeventiende-eeuwse machtspolitiek.