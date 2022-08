Vlaanderen nodigt vanaf vrijdag mensen uit voor herfstvaccinatie vanaf 12 september

De vaccinatiecentra in Vlaanderen starten vrijdag met mensen uit te nodigen voor een herfstvaccinatie. De eerste afspraken voor vaccinatie worden gepland vanaf 12 september. Starten met vaccineren op 12 september geeft de Vlaamse vaccinatiecentra voldoende tijd om alle kwetsbare personen nog in september langs te laten komen. Tegelijk zouden de vaccinaties vanaf dan al moeten kunnen gebeuren met vaccins die aangepast zijn aan de omikronvariant. Zo meldt Vlaams minister van Gezondheid Hilde Crevits.

“In het najaar verwachten we dat de besmettingen met Covid opnieuw zullen toenemen en we moeten ons daarbij beschermen. De werkzaamheid van de vaccins neemt geleidelijk aan af. Voor er zich een volgende golf aandient, willen we daarom alle volwassenen en alle risicopersonen tijdig de kans geven om met een herfstvaccinatie hun bescherming te versterken. De meest kwetsbare mensen en wie werkt in de zorg zullen als eersten die kans krijgen”, aldus Crevits.

65-plussers, mensen met risico op ernstige Covid en het zorgpersoneel worden eerst uitgenodigd. Daarna volgen alle 18-plussers die zich eerder al lieten vaccineren met minstens een basisvaccinatie.

4,5 miljoen mensen

In totaal zullen zo meer dan 4,5 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging voor een herfstvaccinatie ontvangen, waarvan ongeveer 1 miljoen 65-plussers. Net als bij vorige campagnes ontvangen ze die uitnodiging per post op hun thuisadres, in hun e-box of burgerprofiel en via e-mail als dat adres gekend is.

Net als bij vorige vaccinatiecampagnes zullen mensen zich via QVAX kunnen aanbieden om snel opgeroepen te worden als er een plaats vrij is in het vaccinatiecentrum. Zo kunnen zij naar het vaccinatiecentra uitgenodigd worden wanneer iemand anders niet ingaat op zijn uitnodiging.

Volgende week start in Vlaanderen een informatiecampagne die zich vooral richt naar de kwetsbare doelgroepen.