Theo Francken (N-VA) clasht met ambtenaar over Frontnacht: “Vol haat en misprijzen”

Kamerlid Theo Francken (N-VA) clasht hard met een ambtenaar van Fedasil op sociale media. De vrouw had zich laatdunkend uitgelaten over N-VA, en dat kon volgens Francken niet als ambtenaar. “Anders moest ze zich maar verkiesbaar stellen.”

De lont in het kruitvat draait nog rond het geschrapte Frontnacht, het rechts-extremistische festival dat de IJzerwake nieuw leven in moest blazen. Kamerlid Theo Francken (N-VA) liet een paar uur voor het Ieperse stadsbestuur er de stekker uittrok zijn afkeuring blijken voor het evenement. “Een fascodisco”, waar “neonazi’s en ander antisemitisch en racistisch tuig komt dansen”, schreef hij. Waarop een ambtenaar van Fedasil laconiek opmerkte: “de debatfiches zijn eindelijk klaar”, vanop een persoonlijk account dat enkel haar voornaam weergaf, zonder functieomschrijving.

Dat schoot bij Francken in het verkeerde keelgat. Hij zette de vrouw met naam en toenaam op zijn Twitter voor zijn 140.000 volgers, maakte bekend dat ze bij Fedasil werkte en dat ze beter haar tijd zou steken in het bestieren van de asielcrisis. “Een deloyale ambtenaar vol haat en misprijzen”, die de deontologische code brak. “Ambtenaren als zij zouden beter opkomen en een Kamerzetel proberen veroveren. Dan kunnen ze vrij spreken.”

Brak de vrouw in kwestie echt haar deontologische code? Professor Bestuurskunde Steven Van de Walle (KU Leuven) vindt van niet. “De richtlijnen zijn voor interpretatie vatbaar. Het moet respectvol zijn en de uitlatingen mogen geen schijn van partijdigheid wekken. De vraag is hoe ver je daar in kunt gaan. Het beleid of een minister aanvallen op sociale media gaat zeker te ver.”

Francken is intussen gewoon Kamerlid en zetelt dus niet in de regering, dus daar is er geen probleem. “Of het echt wijs is om dit te doen, is een ander paar mouwen. Ik kan mij voorstellen dat een leidinggevende zich in het haar krabt als hij zo’n tweet ziet. Maar dit is een anoniem account, dat duidelijk aangeeft dat het om persoonlijke meningen gaat. Bovendien zijn veel ambtenaren politiek actief. Dat geeft zelden problemen”, zegt Van de Walle.