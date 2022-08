2.800 wilde eenden uitgezet in vijvers, vermoedelijk voor de jacht: “Dit is sadistisch”

Het is een verboden praktijk maar toch heeft het Agentschap voor Natuur en Bos de laatste weken 2.800 gekweekte wilde eenden aangetroffen in vijvers in Vlaams-Brabant en Limburg. De dieren hebben amper overlevingskansen en worden waarschijnlijk gebruikt voor de jacht.

Het was de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die de laatste weken vaststelde dat gekweekte wilde eenden uitgezet werden in verschillende vijvers in Vlaams-Brabant en Limburg. In totaal werden ongeveer 2.800 exemplaren aangetroffen, terwijl het uitzetten van wilde dieren altijd en overal strikt verboden is.

“Het gaat om vijf locaties in Limburg en een vijver in Vlaams-Brabant in de buurt van Diest en Scherpenheuvel-Zichem”, zegt Jelle De Wilde, directeur communicatie bij het ANB. Meer details kan hij voorlopig niet geven omdat het onderzoek nog loopt. “Het is een praktijk die de laatste jaren helaas in opmars is. Het is niet de eerste keer dat we gekweekte wilde eenden aantreffen in jachtgebieden maar nog nooit troffen we er meer dan tweeduizend aan.”

Tam

De misdrijven konden worden vastgesteld omdat het gaat over grote hoeveelheden van jonge eenden, van dezelfde leeftijd en zonder ouderparen. “Dit is onnatuurlijk. Het was duidelijk dat de dieren tam waren en de nabijheid van mensen opzochten. Rond de vijvers werden voederplaatsen aangetroffen met grote hoeveelheden korrelvoer en granen”, legt Jelle De Wilde uit.

Bij het ANB geloven ze dan ook dat de wilde eenden uitgezet worden voor de start van het jachtseizoen op deze soort dat start op 15 augustus. Zo kunnen er meer dieren geschoten worden. Helaas is deze praktijk ronduit problematisch. “Deze dieren kunnen ziektes zoals vogelgriep introduceren in de natuur. Bovendien zorgen deze grote groepen eenden voor extra bemesting wat nefast is voor de waterkwaliteit en dus ook de biodiversiteit onder water.”

Sadistisch

Jelle De Wilde noemt deze praktijk dan ook puur sadistisch. “De overlevingskansen van gekweekte eenden in de vrije natuur liggen zeer laag. Ze zijn te tam, genetisch anders ontwikkeld en zijn bijvoorbeeld niet aangepast aan het zoeken naar eten in het wild. Dit is echt spelen met deze dieren.” Ondertussen werden alle eenden gevangen en geliquideerd. “Heel schrijnend maar omdat het om zulke grote aantallen gaat, is er geen alternatief. In opvangcentra is er geen plaats dus het was een karwei die we met tegenzin uitvoerden.”

Ook bij jachtvereniging Hubertus Vlaanderen veroordelen ze de praktijk. “Dat soort egoïstisch gedrag verpest het voor iedereen die zich wél aan de regels houdt, die wél correct omgaat met dieren, en die wél streeft naar een stabiele biodiversiteit. Illegaal uitzetten van wild is een door en door domme daad, los van de motieven”, is directeur Geert Van den Bosch streng.

De Natuurinspectie zal de controles blijven aanhouden. Op het uitzetten van wild staat een boete van 1.250 euro en die is oplopend afhankelijk van aantal dieren, soort en recidive.