Positivisme en komst van Avenatti houden Karim Belhocine recht: “We werken hard om de leemtes op te vullen”

KV Kortrijk hoopt dat Felipe Avenatti opnieuw de spits kan worden die hij bij zijn eerste passage in Kortrijk was.Dat KV Kortrijk met drie degradanten een moeilijk seizoen wacht is niks nieuws. Versterking is dus aangewezen, de Uruguayaan Felipe Avenatti tekende voor 2 jaar en trainde donderdag al mee, maar er is nog volk op komst.

Karim Belhocine staat onder druk bij de Kortrijkse fans maar de coach straalt energie en positivisme uit. “Dit is ook de enige manier om dit seizoen te overleven”, weet Belhocine.”We wisten al langer dat het een speciale competitie zou worden en er meteen druk zou zijn.”

Al op de eerste speeldag riep een deel van de Kortrijkse fans: “Belhocine buiten.” De Franse Algerijn blijft er op het eerste gezicht rustig bij. “We moeten de supporters vooral overtuigen met goede resultaten. Dit kan alleen maar als iedereen positief blijft en dat begint bij de terreinverzorger over de mensen die de kleedkamer onderhouden tot de spelers en de staf. De competitie in België begint heel vroeg en veel clubs zijn de eerste matchen nog niet compleet. Dat geldt ook voor ons maar er wordt hard gewerkt om de leemtes op te vullen. Avenatti is er al en ik ben blij want hij is een type die we goed kunnen gebruiken. Hij is balvast en ik denk ook dat hij complementair kan zijn met Gueye. Er is ook wat geduld nodig want sommige spelers zoals Massimo Bruno en ook Pape Gueye revalideren nog of zijn niet 100%. Maar dat komt en dan zullen we met Kortrijk zeker ons ding doen”, denkt Belhocine, die deze week minstens nog 1 nieuwkomer verwacht.

Met de komst van Avenatti neemt Kortrijk een al of niet berekend risico. Kortrijk is de enige Belgische club waar Avenatti ooit rendeerde. Vier seizoenen geleden scoorde hij vijftien keer voor de Veekaa en werd als een verlosser door Standard in huis gehaald. Hij mislukte op Sclessin en ook nadien bij Antwerp, Union en Beerschot kon de lange Uruguayaan zich nooit doorzetten. Bij Kortrijk wordt hij een van de ervaren spelers en Belhocine hoopt dat hij de jonge groep mee op sleeptouw kan nemen en opnieuw zal scoren zoals in zijn eerste passage.