Rusland stalt vliegtuigen met hypersonische raketten in Kaliningrad

“Als onderdeel van de uitvoering van aanvullende strategische afschrikkingsmaatregelen zijn drie MiG-31’s met Kinjal-hypersonische raketten heringedeeld op het vliegveld van Chkalovsk in de regio Kaliningrad,” aldus het Russische ministerie van Defensie in een verklaring. De drie vliegtuigen zullen een gevechtseenheid vormen die “24 uur per dag operationeel” is, voegde hij eraan toe.

De hypersonische ballistische raket “Kinjal” (“dolk” in het Russisch) en de kruisraket “Zircon” behoren tot een familie van nieuwe wapens die door Rusland zijn ontwikkeld en door president Vladimir Poetin als “onoverwinnelijk” worden omschreven omdat ze in staat zouden moeten zijn vijandelijke afweersystemen te ontwijken.

Rusland heeft herhaaldelijk aangekondigd dat het hypersonische raketten in realistische omstandigheden heeft gebruikt en dat als onderdeel van zijn grootschalige offensief in Oekraïne.

Kaliningrad ligt ingeklemd tussen Polen en Litouwen en wordt grotendeels per spoor bevoorraad vanaf het Russische vasteland.