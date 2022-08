De Duitse topmanager Berhard Günther (51) komt niet meer buiten zonder dat hij eerst zijn gezicht heeft geschminkt om de littekens te verstoppen. En ook zijn zicht is nog niet helemaal in orde na de zuuraanval waar hij in 2018 slachtoffer van werd. Een Belg uit Genk is nu veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij voerde de aanslag wellicht in opdracht uit, maar wil niet zeggen van wie.