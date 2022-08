Club Brugge gaat ‘full black’ met derde shirt (en dat is een primeur in de clubgeschiedenis)

Geen blauw, maar volledig zwart: Club Brugge treedt zondag voor het eerst aan in het derde shirt. Dat werd donderdagavond gelanceerd, en is een primeur voor de landskampioen.

“Voor het eerst in onze geschiedenis. Full black. Ons derde shirt vervolledigt de seizoenscollectie”, laat Club Brugge weten. Het shirt werd donderdagavond gelanceerd en zal voor het eerst gedragen worden tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk van komende zondag. Het eerste en tweede shirt zijn respectievelijk overwegend blauw en wit. “Dus het plaatje is compleet”, klinkt het nog.

Net zoals bij de twee andere shirts staat ‘No Sweat, No Glory’ geborduurd in de nek. Oprichtingsjaar 1891 staat dan weer op de zijkant, terwijl het lichtblauwe accent werd gerecycleerd uit het derde shirt van seizoen 2019-2020 en het speciale heritage-shirt van vorig jaar. Het nieuwe shirt is vanaf vrijdag online en in de Club City Shop verkrijgbaar.