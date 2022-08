Financieel directeur in familiebedrijf Trump pleit schuldig aan jarenlange belastingfraude en is bereid te getuigen

Allen Weisselberg heeft schuldig gepleit aan 15 jaar durende belastingfraude. De 75-jarige Amerikaan was in die periode financieel directeur van de Trump Organization, het familiebedrijf van Donald Trump, en de vervolging van Weisselberg zou wel eens kwalijke gevolgen kunnen hebben voor het vastgoedbedrijf van de oud-president.

De zaak draait rond de vele voordelen die Weisselberg kreeg toen hij voor het familievastgoedbedrijf van Donald Trump werkte. De man woonde in een heel chique appartement in de Upper West Side en had twee peperdure Mercedes-wagens die hij vrij kon gebruiken, allemaal op kosten van de Trump Organization. De privéschool voor zijn kleinkinderen? Ook die betaalde zijn werkgever. Samen goed voor 1,76 miljoen dollar. En niets daarvan werd aangegeven bij de belastingen. Belastingfraude, meent het openbaar ministerie in New York, en dus werd vorig jaar een klacht ingediend.

De 75-jarige Weisselberg heeft donderdag schuldig gepleit aan wat hem ten laste gelegd wordt: medewerking aan belastingfraude. Op zowat elke vraag van de rechter antwoordde hij “ja”. Hij kwam met het openbaar ministerie tot een schikking: als hij schuldig pleitte en eerlijk getuigt tijdens het proces in oktober, komt hij ervan af met vijf maanden cel en vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor zijn bijdrage aan de belastingfraude. Hij zou al na honderd dagen kunnen vrijkomen. Een groot verschil met de vijftien jaar cel die hij riskeerde voor zijn daden. Hij moet wel bijna 2 miljoen dollar aan belastingen, boetes en intrest betalen.

Dat Weisselberg schuldig pleit en akkoord gaat met de schikking, is een duw in de rug voor het openbaar ministerie. Dat staats plots veel sterker tegenover de Trump Organization - dat zelf onschuldig pleitte - omdat een sleutelfiguur in het bedrijf alles bekende. Het bedrijf wordt zelf ook nog vervolgd voor veertien tenlasteleggingen. Het proces zou op 24 oktober van start gaan. Het bedrijf van de ex-president riskeert boetes indien het zou worden veroordeeld.

The Trump Organization heeft hotels, golfbanen en vakantieverblijven over de hele wereld. Trump zette de aanklachten eerder weg als een “heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten” en “gerechtelijk wangedrag”.

Voor alle duidelijkheid: Donald Trump zelf staat daar niet terecht, ondanks dat hij diegene is die zijn handtekening zette voor de frauduleuze praktijken. Tegen hem lopen wel een heleboel andere strafzaken. Die werden niet opgenomen in de schikking met Weisselberg, daar moet hij dus niet aan meewerken of getuigen.