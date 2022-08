Enkele maanden na breuk met Shakira heeft Gerard Piqué al nieuwe vriendin

Er is iemand nieuw in het leven van Barcelona-verdediger Gerard Piqué (35). Slechts enkele maanden nadat de Spanjaard en zangeres Shakira uit elkaar gingen, sloeg hij een 23-jarige studente aan de haak.

Het was wereldnieuws in juni: na 12 jaar gingen de wereldberoemde zangeres Shakira en Barcelona-voetballer Gerard Piqué uit elkaar, na vermeend bedrog. Wat er precies gebeurd is, zullen we mogelijk nooit weten. Maar waar we nu wel zeker van zijn, is dat iemand nieuw in het leven van de Spanjaard is.

Het gaat om de 23-jarige studente Clara Chia Marti, berichten Spaanse en andere media. Zij werkt voor het evenementenbedrijf van Piqué - Kosmos - en werd bijvoorbeeld door fotografen gespot terwijl ze als ober aan het werk was op een evenement van Kosmos. Volgens The sun is het op het werk dat de twee elkaar leerden kennen. Bronnen dichtbij hem menen dat ze al geruime tijd samen zijn. “Ze zijn al maanden samen”, klinkt het bij een van die bronnen in The sun. “Ze hebben het stilgehouden, maar mensen om hem heen weten er wel van. Ze hebben hem zelfs geholpen om het stil te houden.”

Zo zouden de accounts van de studente op sociale media door de entourage van Piqué leeggehaald zijn zodat niemand foto’s van haar kan vinden. “Dat bewijst dat hij het meent”, klinkt het nog.