Anderlecht-fans in een Zwitserse bar aangevallen door hooligans van Young Boys: “Plotseling brak de hel los”

In aanloop naar de eerste confrontatie tussen het Zwitserse Young Boys en Anderlecht is het woensdagavond even misgelopen. Enkele Anderlecht-supporters werden in Bern aangevallen door hooligans van tegenstander Young Boys.

Woensdagavond rond de klok van 23u liep het mis in bar Cuba in het Zwitserse Bern. Een groep van ongeveer 30 à 40 Anderlecht-fans waren er op het terras iets aan het drinken toen ze plots werden aangevallen door een groep geel-zwartgekleurde Young Boys-supporters. Samuel Güven, de eigenaar van de bar, is woedend: “Ze hebben alles kapotgemaakt wat ze in hun handen kregen en vielen lukraak mensen aan met glazen en stoelen. Daaronder mijn personeel en de Anderlecht-fans die aanwezig waren”, vertelt Güven in het Zwitserse Tio. “Ze braken tafels, glazen, ruiten: ik denk dat de schade tussen de 10.000 en 15.000 Zwitserse franken bedraagt”.

“Natuurlijk was ik bang,” ging Güven verder. “Zoiets was me nog nooit overkomen, ze maakten alles kapot wat ze konden. We hebben kogelvrij glas naast de deur, op een of andere manier hebben ze dat ook kunnen beschadigen.”

Young Boys Bern zei dat ze op de hoogte was van het incident: “We zijn op de hoogte en staan al in contact met de autoriteiten, de politie en Anderlecht-officials.”