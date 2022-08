Uiteindelijk stierf ‘The unkillable soldier’ dan toch… van ouderdom: waarom hij twee keer begraven werd, en er laag beton op zijn kist kwam

“In loving memory of ...” De woorden op zijn graf zijn zo doorsnee als zijn leven niet was. Hier in de Ierse heuvels rust The Unkillable Soldier op de plek waar hij na al die jaren vrede vond. Vandaag, 59 jaar na zijn dood, leven nog enkele mensen die hem gekend hebben. Ze vertellen over hoe Adrian Carton de Wiart aankwam in het Ierse stadje, en dat toch eerst enige deining teweegbracht. Maar ook waarom hij na een jaar enkele meters verder herbegraven werd, én er een laag beton boven zijn kist kwam.