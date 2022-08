Beelden tonen hoe verdachte van schietpartij op Astridplein café in vlucht en wordt gearresteerd: “Hij liep meteen naar het toilet”

Antwerpen

Op het Astridplein, aan het Centraal Station in Antwerpen, heeft in de nacht van woensdag op donderdag een schietpartij plaatsgevonden. Mogelijk is die alweer gelinkt aan het drugsmilieu. De 38-jarige verdachte vluchtte nadien tot in een café op het naburige De Coninckplein. Op camerabeelden die onze redactie bereikten, is te zien hoe de politie hem daar kon arresteren in de toiletten.