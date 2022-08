Brand in Antwerpse Boerentoren onder controle, oorzaak nog onbekend

De hevige brand die donderdag was ontstaan in de Boerentoren is onder controle. Dat bevestigt Brandweer Zone Antwerpen. Over de omvang van de brand of de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Bij de brand zou wel geen asbest zijn vrijgekomen. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 19.15 uur uit en ging meteen gepaard met een hevige, zwarte rookpluim. Op beelden is te zien hoe de uitslaande brand hevig woedde op de vierde verdieping van de Boerentoren, dus niet aan de toren zelf.

Ooggetuige Alexander Vandenberghe heeft een kantoor op de derde verdieping, recht tegenover de Boerentoren. “Op een zeker moment zag ik in een klein hoekje brand ontstaan, die redelijk snel uitbreidde”, vertelt hij. “Ik heb onmiddellijk de brandweer gebeld. Die waren ongeveer vijf minuten later ter plaatse.”

Onder controle

“Bij aankomst was de brand uitslaand, maar intussen is ze onder controle”, zegt woordvoerder Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. De brandweer ging het vuur eerst met een buitenaanval te lijf, maar is intussen hydraulisch aan het ventileren, door water naar buiten te spuiten. Het vuur bleef beperkt tot de vierde verdieping, waar de brand vermoedelijk uitbrak.

Aan omwonenden en voorbijgangers wordt opgeroepen om zoals steeds uit de rook te blijven. Er is ook een BE-Alert verstuurd. Door de brand is de dienstverlening van De Lijn verstoord. Lijn 4 bedient de haltes tussen de Bolivarplaats en de Groenplaats niet, lijn 7 rijdt niet tussen de Groenplaats en de Sint-Katelijnevest.

Renovatiewerken

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De Boerentoren staat momenteel leeg. Het gebouw is sinds eind 2020 in handen van ondernemer Fernand Huts en de Katoen Natie Groep. Hij wil het gebouw helemaal renoveren en omvormen tot een heuse cultuurtoren.

De restauratiewerken zijn in de zomer van 2021 gestart, maar zouden sowieso nog jaren duren. In het gebouw werd onder meer heel wat asbest aangetroffen. Volgens de eerste berichten zou er geen groot asbestprobleem zijn bij de brand, maar dat is nog niet 100% zeker.

© rr

© rr

© rr