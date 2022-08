Negentien Waalse gemeenten beperken waterverbruik

Negentien gemeenten in Wallonië moeten voortaan hun waterverbruik beperken, één gemeente meer dan vorige week, zo heeft de bevoegde regionale cel donderdag bekendgemaakt. Burg-Reuland in Duitstalig België werd aan de lijst toegevoegd.

Vijftien andere gemeenten worden door de Waalse watermaatschappij SWDE (Société wallonne des eaux) nauwlettend in het oog gehouden, vooral Rochefort en Libramont. Door het gebrek aan neerslag zouden de grondwaterlagen kunnen zakken en de waterreserves kunnen dalen.

Het waterpeil van de stuwdammen op de Gileppe en de Vesder en van het stuwmeer van Nisramont blijft dalen. Vrijwel overal in Wallonië moeten de boten in groep door de sluizen. De kleinschalige productie van elektriciteit met waterkracht is opgeschort op de Hoyoux, de Burnot en Lhomme. Kajakken blijft verboden. Het departement voor Natuur en Bos sloot de wegen door het bos van Anlier in de provincie Luxemburg af.

Drie zwemzones zijn sinds 18 augustus gesloten, met name het meer van Neufchâteau (Luxemburg), het meer van Falemprise (provincie Namen) en het meer van Bambois (ook in Namen), maar dat is niet ongewoon in deze tijd van het jaar.

De Waalse cel die zich met de droogte bezighoudt, komt op 25 augustus opnieuw bijeen. Ondertussen wordt de toestand constant opgevolgd door alle betrokken diensten.