Israël sluit verscheidene Palestijnse mensenrechtengroepen

Al-Haq, een van de betrokken mensenrechtengroepen, zei dat Israëlische soldaten de kantoren van de groep woensdagavond had doorzocht en verzegeld. Minstens vijf andere Palestijnse groepen werden opgedoekt, waaronder de Addameer Prisoner Support and Human Rights Association.

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh veroordeelde de Israëlische actie en zei dat de organisaties deel uitmaakten van het Palestijnse weefsel, zo meldde het persbureau WAFA.

De organisaties “staan geregistreerd bij de staat Palestina en zijn bijgevolg wettige instellingen die binnen de wet werken”, zo werd de premier door WAFA geciteerd. Hij riep de organisaties op hun werk te hervatten ondanks de sluiting door de Israëlische bezetter.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zette de ngo’s in oktober 2021 op de lijst van terreurorganisaties. Ze worden beschuldigd van het financieren van de militante groep PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). Volgens Israël kregen ze ook grote geldbedragen van Europese landen en werd het geld gebruikt om families te betalen van Palestijnen die aanslagen pleegden.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei donderdag dat “de beweringen dat EU-fondsen misbruikt werden in verband met bepaalde Palestijnse middenveldorganisaties, tot nu toe niet gestaafd werden”. De Europese Unie “blijft zich aan het internationale recht houden en blijft middenveldorganisaties steunen die een rol spelen in de bevordering van het internationale recht, de mensenrechten en de democratische waarden”, zei de woordvoerder.