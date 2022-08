Finse premier bereid drugstest te ondergaan na opduiken van video waarin zij danst

De Finse premier Sanna Marin ziet er geen graten in om een drugstest af te leggen. Marin kwam in een mediastormpje terecht nadat op sociale media beelden opdoken van een feestje waar ze aan het dansen is. Op basis van bepaalde uitspraken in die video ontstonden ook geruchten over drugsgebruik.

“Ik heb niets te verbergen”, zei de sociaaldemocrate aan de pers. “Ik heb geen drugs gebruikt, en ik heb er dus ook geen probleem mee om een test te doen.”

Marin voegde eraan toe dat de beelden privé zijn en gefilmd werden in privéruimtes, tijdens een feestje met vrienden. Sommige internethelden vonden de moves die Marin op het feestje tentoonspreidde, niet gepast voor een premier.

Zoals dat wel vaker gebeurt op feestjes werd ook “op dit feestje alcohol gedronken”, zei Marin, maar ze ontkende dat ze zelf drugs genomen had of getuige was van druggebruik door andere aanwezigen.

Toen Marin in 2019 premier werd, was ze wereldwijd de jongste regeringsleider. Eerder lag ze al onder vuur voor feestjes in haar officiële residentie. En eind vorig jaar kreeg ze kritiek voor haar aanwezigheid, tot het ochtendgloren, op een evenement, terwijl ze kort daarvoor contact had gehad met iemand die positief had getest op corona.