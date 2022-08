Adnan Januzaj kan naar MLS en Saoedi-Arabië, maar wacht nog op Europa

In Saoedi-Arabië zijn er alleszins enkele clubs die op hem azen, zoals Al-Nasr, waarmee collega-international Jason Denayer onderhandelt. En vanuit de Verenigde Staten is er concrete interesse van LA Galaxy. Een overstap naar de MLS kan zeker voor Januzaj, al wacht hij nog even af. Idealiter blijft de flankaanvaller slash offensieve middenvelder immers in een Europese topcompetitie voetballen. Het voordeel is dat hij ergens transfervrij kan tekenen en niet heeft stilgezeten. Hij stoomde zich tot nu toe klaar met een personal coach in Marbella.

Idealiter blijft de flankaanvaller/offensieve middenvelder immers in een Europese topcompetitie voetballen, wat uiteraard ook de voorkeur van bondscoach Roberto Martinez wegdraagt.