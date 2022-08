Impact van coronacrisis is nog niet helemaal verdwenen, maar blockbusters zorgen voor goede cijfers bij Kinepolis

Niets zo goed voor een bioscoop als enkele klassieke blockbusters, in dit geval ‘Top gun: maverick’ en ‘Doctor Strange in the multiverse of madness’. Dat merkt Kinepolis aan zijn bezoekcijfers, die opnieuw in de lift zitten. CEO Eddy Duquenne is dan ook optimistisch voor het najaar met kaskrakers zoals ‘Avatar 2’.

In ons hoofd is het al een heel ver verleden, maar begin dit jaar zaten we nog met een mondmasker in halflege cinemazalen. Sinds de coronamaatregelen ook daar zijn weggevallen ontdekken we opnieuw de geneugten van het grote witte doek. In de eerste jaarhelft van 2022 ontving Kinepolis vijf keer meer bezoekers dan in de eerste helft van 2021. De bezoekersaantallen liggen wel nog een kwart lager dan ten opzichte van dezelfde periode – voor corona – in 2019. Kinepolis kreeg tijdens de maand juni wel al 7 procent meer bezoekers over de vloer dan in juni 2019. Ook de zomer was goed gestart, maar terrasjesweer gooit nu roet in het eten. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de cinemagroep.

Opvallend, de omzet steeg sneller dan het aantal bezoekers. Bezoekers geven tijdens een cinemabezoek dan ook meer uit. Zo is de prijs van een filmticketje gestegen, maar werd er ook meer uitgegeven aan drank, snoep en beleving, zoals de luxueuze tweezit. Kinepolis plaatste voor de release van Top gun onder andere een echte F16 aan het cinemacomplex in Antwerpen, wat duidelijk in de smaak viel.

Zillion

De nettowinst bedroeg in de eerste jaarhelft 9,1 miljoen euro, terwijl er vorig jaar nog een verlies van bijna 46 miljoen euro genoteerd werd. CEO Eddy Duquenne is dan ook optimistisch voor de komende zes maanden. Dat bleek vorige week al toen Kinepolis bekend maakte dat er weer overnames in de pijplijn zitten.

Het zijn ook de echte blockbusters die de cinemabezoeker konden overtuigen. Top gun: maverick, Doctor Strange in the multiverse of madness en Spider-man: no way home waren elk goed voor een miljoen bezoekers. “Het derde kwartaal zal wat moeilijker zijn, omdat het filmaanbod iets minder sterk is, maar het vierde kwartaal belooft zeer sterk te worden met onder meer Avatar 2”, aldus Duquenne. “Blockbusters hebben een belangrijk aandeel in het herstel van het bioscoopbezoek. Mensen maken voor de grote films plaats in hun agenda. Voor de kleinere, minder bekende films doen ze dat nog minder. Maar we verwachten dat ook middelgrote en lokale films de komende maanden zullen aanknopen bij hun volle potentieel.” In het najaar wordt onder andere Zillion van Robin Pront verwacht en Rebel van regisseursduo Adil El Arbi en Bilal Fallah.