Nu staan ze garant voor hun vredevolle onpartijdigheid, maar ooit waren de Zwitserse soldaten felbegeerde en duurbetaalde huurlingen in Europa. En als het gebeente van Karel de Stoute tegenwoordig onder een publiek toilet ligt in Nancy, dan is dat mede door hun toedoen. In deze aflevering galopperen we Zwitsers en Lotharingers achterna, naar de gewelddadige dood in de sneeuw van de man die als dé groothertog van het westen werd gezien.