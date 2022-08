Spik en Span: de eenden die slakken bestrijden, maar toch verbannen worden uit volkstuintje

De minister van Dierenwelzijn is aangeschreven, het schepencollege moet bemiddelen. Het lot van Spik en Span is een zaak van staatsbelang. De twee eenden bewonen een volkstuintje in Hasselt om daar de slakken op te eten, maar hun aanwezigheid is een inbreuk op het tuinreglement. Dus is het volkstuinbestuur formeel: de eenden moeten weg. De eigenaars zijn even ferm. “Het bestuur mag op zijn kop gaan staan: Spik en Span gaan nergens naartoe.”