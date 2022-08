Dief steelt rugzak op strand, maar heeft niet door dat hij live op televisie te zien is

Tijdens een interview met een toerist over diens liefde voor Barcelona, heeft de Spaanse openbare omroep RTVE per ongeluk een misdaad uitgezonden. Op de achtergrond van het interview was live op televisie te zien hoe een dief een rugzak steelt op het strand van Sant Miquel. De dief in kwestie heeft echter niet door dat hij gefilmd wordt. Dankzij de videobeelden kon de politie de dief snel identificeren en oppakken.