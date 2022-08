Vrouw springt uit wagentje van roetsjbaan in Walibi: “Ze vergaten veiligheidsbeugel neer te laten”

Een jonge Française is in het attractiepark Walibi wellicht aan een drama ontsnapt. Toen de Vampire in beweging werd gebracht, bleek dat haar veiligheidsbeugel niet naar beneden was gelaten. De vrouw sprong daarop uit de attractie en kwam met de schrik vrij.

Camille, een jonge twintiger uit het Noord-Franse Tourcoing, was afgelopen zondag met vrienden naar Walibi in Waver getrokken. Op een gegeven moment stapten ze in de Vampire, een van de topattracties daar. Eens iedereen plaatsgenomen had, kwam een personeelslid rond om te kijken of alle veiligheidsbeugels naar beneden waren. Dat was het geval. Behalve dan die van Camille. Toen ze het merkte, zetten de wagentjes zich al in beweging.

“Gelukkig ben ik kalm gebleven en ben ik terug uit het wagentje gesprongen”, zegt ze in La Voix du Nord.

Daarop begon haar vriend zo luid te schreeuwen dat de operator van de attractie de noodknop heeft ingedrukt en de attractie onmiddellijk werd stilgelegd.

Ze raakte niet gewond, maar beseft dat ze aan een drama is ontsnapt. In de Vampire zit je met je benen los en worden mensen enkel door de veiligheidsbeugel vastgehouden. De attractie is 33 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 80 km per uur en tijdens de rit worden 5 loopings gemaakt.

Met de veiligheidsbeugel los, zou Camille bijna zeker uit de attractie zijn gevallen.

Ze besloot dan ook een klacht in te dienen bij Walibi, maar stapte de dag nadien ook naar de politie in haar woonplaats.

Bij Walibi was donderdagavond niemand meer bereikbaar maar de parkmanager zou aan La Voix du Nord wel hebben toegegeven dat er iets fout is gegaan. Er loopt nu een intern onderzoek.