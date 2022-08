Opnieuw geweld in Antwerpen. Opnieuw is het drugsgerelateerd. De term epidemie is op z’n plaats intussen. Het probleem is bijzonder acuut, maar zijn er ook acute oplossingen? Kort gesteld: neen, zeggen ook experts. “De enige quick fix voorhanden is het sluiten van de haven van Antwerpen. Voor de duidelijkheid: dat was sarcastisch bedoeld.”