Washington gaat vaccins tegen apenpokkenvirus verdelen tijdens prides

De Amerikaanse regering gaat vaccins tegen de apenpokken verdelen tijdens Pride-optochten en andere evenementen, om zo beter tegen de verspreiding van het virus te kunnen strijden binnen de bevolkingsgroepen die het hardst getroffen worden. Dat is donderdag aangekondigd.

“Het is belangrijk dat we het apenpokkenvirus ernstig nemen”, zei minister van Gezondheid Xavier Becerra. “We moeten alles doen wat we kunnen om de verspreiding van dit gevaarlijke virus te stoppen.

In de Verenigde Staten zijn intussen al meer dan 13.000 besmettingen opgetekend. Volgens de laatste gegevens gaat het in 98 procent daarvan om mannen, en 93 procent zijn mannen die zeggen seks gehad te hebben met andere mannen. Daarnaast zijn ook zwarten en latino’s oververtegenwoordigd in de statistieken.

Proefprogramma

Er start een “proefprogramma waarbij uit de nationale voorraad tot 50.000 doses zullen worden gehaald voor verdeling bij de prides of andere evenementen”, aldus Bob Fenton, in het Witte Huis verantwoordelijk voor de coördinatie in de strijd tegen de apenpokken.

Het gaat dan onder meer om de Black Pride, in Atlanta, en de Southern Decadence van New Orleans, die gepland staan voor begin september. Ook het nieuwe academiejaar zou kunnen leiden tot een toename van de verspreiding.

Staten zullen vaccindosissen kunnen aanvragen, in functie van de grootte van de evenementen en het aandeel aanwezigen die behoren tot risicogroepen.

De Verenigde Staten hebben de staten al ongeveer 1 miljoen vaccindosissen bezorgd, en vanaf volgende week zullen nog eens 1,8 miljoen dosissen beschikbaar zijn. Daarnaast zal Washington ook 50.000 antivirale behandelingen beschikbaar maken.