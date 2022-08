Kritiek op cover Nederlandse magazine Linda: “Weinig inclusief en representatief”

“In het nummer zie je nochtans heel veel verschillende borsten”, probeerde hoofdredacteur Linda Karin Swerink van de Linda de gemoederen wat te bedaren over het nummer dat de vrouwenborst wil normaliseren. Maar ze voegde er meteen ook aan toe dat ze begrip heeft voor de kritiek.

“Als ik naar de cover kijk, snap ik wat mensen bedoelen”, reageerde Swerink in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Al nuanceert ze. “We hebben invloed op vrouwen die we vragen, maar niet op of vrouwen ja of nee zeggen. Ik ga niet iemand aan de haren naar een covershoot trekken.”

Redactiechef Rianne Meijer moest intussen haar Twitteraccount afsluiten omdat ze overspoeld werd met reacties op het themanummer over borsten.