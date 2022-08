Maak kennis met Radoslaw Majecki, de zelfzekere Poolse doelman van Cercle Brugge: “Volgend seizoen speel ik in Monaco”

Met 4 op 12 kunnen ze bij Cercle Brugge niet van een denderende start spreken en dan is een bezoek aan RC Genk geen cadeau. Maar dat is buiten de nieuwe Poolse doelman gerekend. Defensief zit het wel snor bij groen-zwart en daar heeft Radoslaw Majecki (22) een groot aandeel in. Hij slikte in drie matchen nog geen enkele veldgoal én hij zit boordevol zelfvertrouwen. “Ik ben van niemand bang.”