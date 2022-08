Nabestaanden wachten al maand op lichaam na overlijden in Roemenië: “Behandeld alsof papa een pakje is dat verloren ging”

Toon en Marianne Van den Eynden met de laatste foto van papa Frank in Roemenië. — © Jan Van der Perre

Borsbeek

Exact een maand. Zo lang al wachten Marianne en Toon op de repatriëring van hun papa Frank Van den Eynden (66) uit Borsbeek, op 19 juli onverwacht overleden in Roemenië. Gesukkel met volmachten, een gebrekkige communicatie en vooral het opsturen van de papieren naar Roemenië met bpost, maken van het verwerkingsproces een lijdensweg. “Onze papa is geen pakje dat verloren geraakt is, maar zo behandelen ze ons wel.”