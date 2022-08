Kater bij Jong N-VA’ers na omstreden congres: “Ze zeiden dat ik terug in mijn morele toren moet kruipen”

De aanwezigheid van de jongerenafdelingen van N-VA én Vlaams Belang op een omstreden congres in Polen zindert na. “Ik heb gereageerd dat dit niet oké was, maar dan zeggen ze dat ik terug in mijn morele toren moet kruipen”, zegt een lid van Jong N-VA.

Afgelopen weekend trokken jongerenpartijen van de rechts-conservatieve fracties in het Europees Parlement richting Polen voor een congres over ‘Vrijheid en Soevereiniteit’. Ook aanwezig: de jongerendelegaties van Vlaams Belang en de N-VA. Het congres werd georganiseerd door New Direction, een rechts-conservatieve denktank die wordt voorgezeten door Tomasz Poręba, Europees Parlementslid van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Op het programma onder meer debatsessies over de oorlog in Oekraïne, een fotoshoot met de Poolse premier Mateusz Morawiecki (PiS) en een kajaktocht.

“Het standpunt van PiS over LGBTQI+ staat mijlenver van ons”, zegt Jeroen Bergers, nationaal voorzitter van Jong N-VA. “Maar het congres stond volledig in het thema van Oekraïne.” Bergers zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van de Vlaams Belang Jongeren, maar uit communicatie die Nieuwsblad heeft kunnen inkijken, blijkt dat minstens enkele bestuursleden daar wel van wisten.

Op de foto met homohater

Jens D’Hondt, medeoprichter van Jong N-VA op de VUB, zegt teleurgesteld te zijn. “Er waren andere groepen die even degoutant zijn als Vlaams Belang. Voor N-VA is iedereen welkom op een evenement als de Antwerp Pride, maar dan ga je daarna op de foto met de premier van Polen, een notoir homohater. Ik vind dat hypocriet.” D’Hondt is van plan zijn lidkaart in te leveren.

“Ik heb gezegd dat dit niet oké was”, zegt ook Maarten Gabriels, gemeenteraadslid in Keerbergen en lid van Jong N-VA. “Daar is meteen op gereageerd door de jongeren in het bestuur dat ik terug in mijn morele toren moet kruipen. Ik merk op dat veel leden niet durven reageren in de grote groep. Nadien sturen ze me wel een privébericht om hun steun uit te spreken.”

Gabriels wil gemeenteraadslid blijven voor N-VA, maar bekijkt of het mogelijk is uit de jongerenpartij te stappen: “We moeten ons ervoor hoeden ons als partij te associëren met extreemrechtse partijen. Daarom wil ik me liever niet meer associëren met Jong N-VA.”

