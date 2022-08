Russisch munitiedepot in brand nabij de Oekraïense grens

Twee Russische dorpen zijn donderdag geëvacueerd nadat brand was uitgebroken in een munitiedepot bij de grens met Oekraïne. Dat melden plaatselijke autoriteiten.

“Een munitiedepot vatte vlam nabij het dorp Timonovo in de provincie Belgorod, op minder dan 50 kilometer van de Oekraïense grens”, aldus de gouverneur van de regio Vjatsjeslav Gladkov. Er werden geen slachtoffers gemeld, maar de inwoners van Timonovo en het nabijgelegen dorp Soloti werden naar een veilig onderkomen gebracht.

De autoriteiten onderzoeken momenteel de oorzaken van de brand. In een video op sociale media is een enorm vuurbal te zien die een dikke kolom zwarte rook uitstoot.

De brand kwam dagen na de explosies op een militaire basis en een munitiedepot op het geannexeerde schiereiland de Krim. Het Kremlin sprak toen al over een “daad van sabotage”. Rusland heeft donderdag de Russische luchtverdediging geactiveerd in de buurt van Krimstad Kertsj, waar zich een brug bevindt die het schiereiland met het Russische vasteland bevindt, een teken dat de situatie momenteel onstabiel is.