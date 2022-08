Aantal coronapatiënten op intensieve zorg zakt onder 100

Er liggen op dit moment nog 1.183 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, van wie er 88 intensieve verzorging nodig hebben. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 9 en 15 augustus werden dagelijks nog gemiddeld 1.706 nieuwe besmettingen vastgesteld, een afname met 32 procent. In diezelfde periode werden elke dag zowat 7.900 testen afgenomen, een kwart daarvan (25,4 procent) gaf een positief resultaat.

Het reproductiegetal is wel opnieuw lichtjes gestegen, maar ligt met 0,91 nog steeds onder de 1, wat betekent dat de pandemie in kracht afneemt.

Van 12 tot 18 augustus werden elke dag nog 87 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een afname met 12 procent op weekbasis. In totaal liggen nu dus nog 1.183 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (-12 procent). Nog 88 mensen hebben intensieve verzorging nodig (-8 procent), het laagste cijfer sinds begin juli.

Dagelijks overlijden nog steeds bijna 10 personen aan de gevolgen van een Covid-besmetting, een status quo in vergelijking met de vorige referentieperiode. Sinds de start van de pandemie vielen in ons land al ruim 32.400 coronaslachtoffers.