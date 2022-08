“Verschillende doden” na botsing tussen twee vliegtuigen in Californië

Twee kleine vliegtuigen zijn donderdag boven een Californische luchthaven in botsing gekomen. Daarbij zijn verschillende doden gevallen, aldus lokale autoriteiten, zonder verdere details te geven.

Volgens de Amerikaanse regelgevende instantie voor de burgerluchtvaart, de FAA, waren twee mensen aan boord van een Cessna 340 en zat een derde in een Cessna 152.

De vliegtuigen kwamen met elkaar in botsing toen de piloten bezig waren met de nadering van Watsonville Municipal Airport, een kleine luchthaven op zowat 120 kilometer ten zuiden van San Francisco, zei de FAA in een verklaring. De stad Watsonville meldde op Twitter dat er “meerdere dodelijke slachtoffers” waren, zonder daarbij in detail te treden.

De FAA maakte nog bekend dat er een onderzoek naar de crash zal worden ingesteld door de US Transportation Safety Board.