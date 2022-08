Minstens vier explosies in buurt van militaire luchthaven op Krim

Volgens de bronnen vonden de explosies plaats in de buurt van de basis Belbek, in het noorden van Sebastopol, een havenstad in het zuiden van de Krim. De plaatselijke gouverneur meldde dat het Russische afweergeschut een Oekraïense drone heeft neergehaald. “Er is geen schade, niemand is gewond”, aldus pro-Moskou ambtenaar Mikhail Razvozhayev op Telegram.

Er zouden ook ontploffingen gehoord zijn in de buurt van Kertsj, een stad in het oosten van de Krim. Die is strategisch erg belangrijk omwille van de Krimbrug, die het schiereiland verbindt met het Russische vasteland. De Krim ligt al een aantal dagen onder vuur. Twee dagen geleden waren er ook al ontploffingen nadat onder meer een munitiedepot werd geraakt.